В Дагестане военные следователи провели очередной рейд о постановке на воинский учет бывших иностранцев, вступивших в гражданство России  

В Дагестане сотрудниками 315 военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации совместно с представителями полиции и военных комиссариатов на постоянной основе проводятся рейды, которые направлены на выявление тех, кто получил российское гражданство, но не встал на воинский учет.
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