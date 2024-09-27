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Новости южных регионов

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В Дагестане военные следователи провели очередной рейд о постановке на воинский учет бывших иностранцев, вступивших в гражданство России  

В Дагестане военные следователи провели очередной рейд о постановке на воинский учет бывших иностранцев, вступивших в гражданство России  

В Дагестане сотрудниками 315 военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации совместно с представителями полиции и военных комиссариатов на постоянной основе проводятся рейды, которые направлены на выявление тех, кто получил российское гражданство, но не встал на воинский учет.

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