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Окружение Трампа призвало Зеленского немедленно покинуть Украину

Окружение Трампа призвало Зеленского немедленно покинуть Украину

Окружение президента США Дональда Трампа считает, что Владимир Зеленский должен немедленно покинуть Украину, так как мало кто в окружении главы государства испытывает симпатии к действующему руководству в Киеве.

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