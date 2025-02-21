Окружение Трампа призвало Зеленского немедленно покинуть Украину

Окружение президента США Дональда Трампа считает, что Владимир Зеленский должен немедленно покинуть Украину, так как мало кто в окружении главы государства испытывает симпатии к действующему руководству в Киеве.
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