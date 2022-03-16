Дорогое небо России. Обойти его просто, но уж очень накладно

В свое время Дмитрий Медведев, еще будучи премьером, называл «плохой историей» замаячившую перспективу закрытия нашего неба для полетов зарубежных авиакомпаний.
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