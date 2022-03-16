Закон и Порядок

135 675 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Рожков
    А мне его рожа сра-а-азу не понравилась.Кем был дед герма...
  • Александр Рожков
    Гы, гы.Россия не примет ...
  • Liudmila Kosteley
    Выходите из этой организации. Она и развалится! 8 лет они не замечали на Донбассе ГЕНОЦИТ! Теперь ЗАМЕТИЛИ утечку в Е...Россия не примет ...

Дорогое небо России. Обойти его просто, но уж очень накладно

В свое время Дмитрий Медведев, еще будучи премьером, называл «плохой историей» замаячившую перспективу закрытия нашего неба для полетов зарубежных авиакомпаний.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх