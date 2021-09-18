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В Ливане обнаружена братская могила крестоносцев. Самому старшему было 20 лет

В Ливане обнаружена братская могила крестоносцев. Самому старшему было 20 лет

Изувеченные останки демонстрируют уродливую жестокость священных войн средневековья. Близ руин замка в Сидоне, Ливан, археологи обнаружили две братские могилы с останками 25 христианских солдат, убитых во время Крестовых походов, пишет Live Science.

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