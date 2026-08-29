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Аргументы недели

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Советник Зеленского признал провал с созданием перехватчиков для российских дронов

Советник Зеленского признал провал с созданием перехватчиков для российских дронов

Украинские производители пока не смогли создать эффективные реактивные дроны-перехватчики для российских «Шахедов» и «Бандеролей», заявил советник Зеленского по технологическим вопросам Сергей Бескрестнов.

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