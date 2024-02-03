ВС РФ отразили почти 90 атак ВСУ: противник потерял убитыми и ранеными почти 5,5 тысячи боевиков

Российские войска продолжают улучшать позиции на фронтах специальной военной операции. Как говорится в сообщении министерства обороны РФ, продвижение ВС РФ активизировалось на трех направлениях на фоне сопротивления ВСУ.
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