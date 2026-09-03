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Товарооборот России и Китая превысил $135 млрд

Товарооборот России и Китая превысил $135 млрд

Товарооборот России и Китая в 2026 году вырос на 22% и превысил $135 млрд. Об этом 3 сентября заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

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