Samsung Galaxy S25+ показался на «шпионских» фото — они раскрыли поддержку 5G mmWave В Се...

Samsung Galaxy S25+ показался на «шпионских» фото — они раскрыли поддержку 5G mmWaveВ Сети появились «шпионские» изображения версии смартфона Galaxy S25+, предназначенной для продаж в США, которые дают представление о внешнем виде будущего флагмана компании Samsung.
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