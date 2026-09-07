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Регионы России

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Бывший глава «Формулы-1» Берни Экклстоун задержан в Португалии за нелегальное оружие

Бывший глава «Формулы-1» Берни Экклстоун задержан в Португалии за нелегальное оружие

95-летний Берни Экклстоун, бывший генеральный промоутер «Формулы-1», был задержан в аэропорту португальского города Кашкайш за перевозку огнестрельного оружия, сообщает Correio de Manha.

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