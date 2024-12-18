Будущее электроэнергетики: «Экспонента» представила возможности полунатурного моделирования

МОСКВА, 18 декабря, ФедералПресс. В Москве прошел ежегодный Международный форум «Электрические сети» (МФЭС), где центр инженерных технологий и моделирования «Экспонента» продемонстрировала работу комплекса полунатурного моделирования РИТМ.
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