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«Если есть токсичная среда, надо всем сделать козью морду, чтобы она была не токсична». Помощник Слуцкого о России

«Если есть токсичная среда, надо всем сделать козью морду, чтобы она была не токсична». Помощник Слуцкого о России

Олег Яровинский, помощник главного тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого, в беседе с корреспондентом Sport24 Александром Муйжнеком заявил, что уехал в Китай не из-за токсичной среды в России.

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