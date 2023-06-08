Русская весна

115 405 подписчиков

Тяжелый бой на запорожском фронте продолжается 6 часов (КАРТА)

Тяжелый бой на запорожском фронте продолжается 6 часов (КАРТА)

Тяжелый бой идёт на первой линии обороны: героическая рота 6 часов сдерживает врага на Запорожском фронте Враг продолжает вводить резервы, всеми силами стремясь прорвать фронт на узком участке под г.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх