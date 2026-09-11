Первый в России межвузовский курс по социальной архитектуре стартовал в МГУ

В России стартовал первый межвузовский курс «Архитектура социальных изменений: практики управления общественными процессами», который объединил магистрантов четырех вузов.
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