Неликвид для Роснефти

Пока в Сети обсуждаются дивиденды, которые крупнейшая нефтяная госкорпорация "Роснефть" решила выплатить акционерам, в кулуарах не прекращаются пересуды по поводу возможных "подкопов" под верхушку компании.
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