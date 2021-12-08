Мбаппе побил рекорд Лионеля Месси в Лиге чемпионов

Накануне «ПСЖ» разгромил «Брюгге» (4:1) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Килиан Мбаппе оформил дубль и побил рекорд Лионеля Месси, став в возрасте 22 лет и 352 дней самым игроком, достигшим отметки в 30 голов в Лиге чемпионов.