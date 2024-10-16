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Аналитик Малинен заявил о намерении НАТО обострить конфликт на Украине

Аналитик Малинен заявил о намерении НАТО обострить конфликт на Украине

Заявления главы МИД Финляндии Элины Валтонен о последствиях победы России на Украине подтверждают намерения НАТО по эскалации украинского конфликта, считает профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен.

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