В Судаке потребовали привлечь к ответственности подрядчика, затянувшего сроки строительства ФАПов

Прокуратура Судака провела поверку исполнения требований законодательства о контрактной системе в отношении «Судакской городской больницы» и заключённых ей контрактов на выполнение работ по строительству модульных фельдшерско-акушерских пунктов в сёлах Переваловка, Солнечная Долина, Дачное, Лесное и Веселое.