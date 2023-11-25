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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кевин Дюрэнт пропустил первый матч в сезоне из-за болей в стопе. «Финикс» справился с «Мемфисом» в гостях

Звездный форвард «Санз» Кевин Дюрэнт в пятницу пропустил первый матч в сезоне. 35-летнего баскетболиста беспокоят боли в правой стопе.

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