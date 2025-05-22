Владельцы мультсериала "Три Кота" подали в суд на жителя Тульской области

На жителя Тульской области подали иск в суд за незаконное использование образов чужих персонажей. Претензия возникла у компании АО "Сеть телевизионных станций", которая владеет правами на мультсериал "Три Кота", передает Объединенная пресс-служба судебной системы региона.
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