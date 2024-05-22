Несколько дач сгорели в Карелии

Карельские спасатели во вторник боролись с огнем в Медвежьегорском и Сегежском районах Во вторник в 11 часов 26 минут на пульт Единой службы спасения-01 Медвежьегорского района поступило тревожное сообщение о том, что в деревне Мяндусельга горит дачный дом.