Несколько дач сгорели в Карелии

Карельские спасатели во вторник боролись с огнем в Медвежьегорском и Сегежском районах Во вторник в 11 часов 26 минут на пульт Единой службы спасения-01 Медвежьегорского района поступило тревожное сообщение о том, что в деревне Мяндусельга горит дачный дом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии