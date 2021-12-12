СССР-Россия

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Президент Путин - режиссёру Сокурову: «Вы хотите, чтобы Россия повторила судьбу Югославии?»

Президент Путин - режиссёру Сокурову: «Вы хотите, чтобы Россия повторила судьбу Югославии?»

Президент РФ Владимир Путин и режиссер Александр Сокуров жестко поспорили, обсуждая судьбу России на встрече главы государства с представителями Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), которая проходила в режиме онлайн.

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