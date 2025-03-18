Считает каждую копейку: как живет гениальный математик Григорий Перельман

Гениальный российский математика Григорий Перельман, доказавший гипотезу Пуанкаре, которая считалась нерешенной проблемой около века, ровно 15 лет назад отказался от миллиона долларов — из-за несогласия с математическим сообществом.
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