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Новости Липецка

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Почти 2 тысячи детей пострадали от укусов клещей в Липецкой области

Почти 2 тысячи детей пострадали от укусов клещей в Липецкой области

Клещей в Липецкой области становится меньше, но сезон еще не закончился. В больницы и поликлиники региона после укусов обратились 5174 человека, в том числе 1983 ребенка.

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