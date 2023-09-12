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Эдриан Гриффин: «Мы с Яннисом на одной волне. Пока что у нас прекрасные отношения»

Новый главный тренер «Милуоки» Эдриан Гриффин заявил, что рассчитывает выстроить хорошие отношения с лидером команды Яннисом Адетокумбо.

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