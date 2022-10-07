В Минобороны заявили об оснащенности российской армии всем необходимым

В Минобороны заявили, что армия имеет все необходимое оснащение для всех подразделений Замглавы Минобороны – начальник Главного военно-политического управления В Минобороны заявили, что армия имеет все необходимое оснащение для всех подразделений Замглавы Минобороны – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин заявил, что российская армия сегодня имеет все необходимое оснащение для обеспечения всех подразделений и каждого военнослужащего в полном объеме.