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В Минобороны заявили об оснащенности российской армии всем необходимым

В Минобороны заявили об оснащенности российской армии всем необходимым

  В Минобороны заявили, что армия имеет все необходимое оснащение для всех подразделений Замглавы Минобороны – начальник Главного военно-политического управления  В Минобороны заявили, что армия имеет все необходимое оснащение для всех подразделений Замглавы Минобороны – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин заявил, что российская армия сегодня имеет все необходимое оснащение для обеспечения всех подразделений и каждого военнослужащего в полном объеме.

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