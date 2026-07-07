Как перевести видео в текст: гид для SMM-специалиста

b]Один ролик — это сырьё для целой недели постов, но только если у вас есть его текстовая версия. Разбираем, зачем контент-менеджеру расшифровка видео, какими способами её получить и как переупаковать текст в посты, сторис и субтитры.
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