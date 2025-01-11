Ветеранам СВО предоставят реабилитацию в санаториях

С этого года ветераны боевых действий, участвовавшие в специальной военной операции, смогут проходить медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение в реабилитационных центрах Социального фонда России.
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