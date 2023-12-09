Американская организация US Boxing Federation вошла в состав IBA

US Boxing Federation стала членом Международной боксерской ассоциации (IBA). Как сообщает РИА Новости, голосование состоялось на конгрессе IBA в ОАЭ, за принятие US Boxing Federation проголосовали более 86% членов ассоциации.
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