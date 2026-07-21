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«Родина» показала новый логотип – в форме щита с флагом и звездой. Клуб отказался от эмблемы от студии Артемия Лебедева

«Родина» представила новый логотип после отказа от эмблемы, предложенной студией Артемия Лебедева. Ранее московский клуб, вышедший в РПЛ по итогам сезона-2025/26, отказался от разработанного студией логотипа в виде запятой .

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