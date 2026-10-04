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Осенняя охота на лесного кабана, который угощал желудями детей. Жуткий мистический рассказ

Осенняя охота на лесного кабана, который угощал желудями детей. Жуткий мистический рассказ

Осенью в деревне появляется кабан. Огромный, чёрный, с белыми глазами. Он не боится людей. Он подходит к околице и оставляет на пнях желуди — горками, аккуратно, словно гостинцы.

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