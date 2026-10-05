Как достижения 22-летнего У Ицзэ сопоставимы с успехами величайших игроков в истории снукера

Сможет ли Чемпион мира по снукеру У Ицзэ стать величайшим в истории, и как его успехи выглядят на фоне с молодыми годами Стивена Хендри, Ронни О’Салливана, Джадда Трампа и Дина Джуньху, открывая новые горизонты для молодого поколения, сообщает metrouk За последний год У Ицзэ завоевал три крупных титула (фото: metrouk)Результаты, турнирная таблица Все новости турнира Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - 1/2 финала Трансляции, расписание - финал В 22 года У Ицзэ уже является Чемпионом мира, а в прошлое воскресенье добавил в свою коллекцию третий рейтинговый титул.