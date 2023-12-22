Ковальчук тренируется в «Спартаке» в звене с Локтионовым и Цыплаковым

40-летний Илья Ковальчук, возобновивший хоккейную карьеру, активно тренируется со «Спартаком». «Матч ТВ» сообщает, что вчера в одном звене с Ковальчуком в основном тренировались нападающие Андрей Локтионов и Максим Цыплаков.
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