В Новосибирске мэрия продлила разрешение на строительство водоотвода к ЛДС

Предыдущий документ действовал до 12 ноября текущего года, новый продлён до августа.В Новосибирске мэрия продлила разрешение на возведение водоотвода к новому ледовому дворцу спорта, строительство которого сейчас продолжается в Ленинском районе.
Предыдущий документ действовал до 12 ноября текущего года, новый продлён до августа.В Новосибирске мэрия продлила разрешение на возведение водоотвода к новому ледовому дворцу спорта, строительство которого сейчас продолжается в Ленинском районе.
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