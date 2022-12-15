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В Новосибирске мэрия продлила разрешение на строительство водоотвода к ЛДС

В Новосибирске мэрия продлила разрешение на строительство водоотвода к ЛДС

Предыдущий документ действовал до 12 ноября текущего года, новый продлён до августа.В Новосибирске мэрия продлила разрешение на возведение водоотвода к новому ледовому дворцу спорта, строительство которого сейчас продолжается в Ленинском районе.

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