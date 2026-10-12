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Флик о Батракове: «Отличный трансфер для «Галатасарая». Если ты молод, талантлив, то всегда мечтаешь о великом – например, игре в «Барселоне», как Алексей. Амбиции – это хорошо»

Ханс-Дитер Флик считает приобретение Алексея Батракова удачным для « Галатасарая ». «Я не видел много игр Батракова.

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