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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Барнауле поставят рекорд Алтайского края по массовому обливанию холодной водой

В Барнауле поставят рекорд Алтайского края по массовому обливанию холодной водой

Участников мероприятия наградят памятными значками В барнаульском парке "Изумрудный" поставят первый рекорд Алтайского края по массовому обливанию холодной водой, сообщается в Telegram-канале общественной территории.

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