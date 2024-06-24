ПРОСТО О СЛОЖНОМ Главная ошибка некоторых людей заключается в том, что они рассматривают различные события по отдельности, считая их оторванными друг от друга.
Скрытый смысл последних визитов Путина. Всё совсем не так просто, как кажется
Комментарии
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Natalija Osminina
Автор так преподносит свой анализ, как будто это не было очевидно всем и без него. Джанет Йеллен подсчитав капиталы, сказала, что США смогут потянуть не более двух войн. Значит, на Саммите НАТО с 9 по 11 июля им придется решать: какие две выбрать из того множества, что открываются перед ними. 28 июня Иран выберет "ястреба" взамен мирного Раиси, который все время договаривался с США, чтобы на БВ не развязалась большая война. Новый "ястреб" сразу же побежит к Путину за вверительными грамотами. Усмирить Нетаньяху Байдену никак не получается- только с ХАМАС его примирил, как Нетаньяху собрался бомбить Ливан. Поэтому скорая война на БВ -это уже 2-ая война (считая первой-Украину), при этом еще и незапланированная. Плановой войной у США значилась война с Китаем за отжим китайских рынков. Украину и Китай американцы бы потянули. Но тут еще предательство Вьетнама, которому в этой китайской войне отводилась важнейшая роль. А тут еще риски со стороны хуситов и КНДР- членов антинатовской коалиции! А тут еще саудиты отказались крышевать своей нефтью заведомо мыльный пузырь доллара, понимая, что США-банкрот. Понятно, что у США на Украине золотой Клондайк последних ресурсов. Но это ресурсы трансатлантических КОРПОРАЦИЙ! А Китай- это враг Американского ГОСУДАРСТВА! И его рынки -это база существования США. При этом ИЗРАИЛЬ бросить на уничтожение США тоже не могут. Так что решение будут принимать на своем Саммите. И можно быть на 100% уверенными, что уйдут они С УКРАИНЫ!
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3 час.
АС
Александр Сысоев
Неплохо изложено, но автор уделяет слишком большое внимание договорам. Важнее любых договоров ( которые можно и не исполнять при желании) реальное взаимопонимание. А оно есть и с КНДР, и с Ираном, и с рядом других серьезных стран. И уже сейчас, еще до заключения договора, начались поставки в Иран СУ-35, опережая события в Ливане. Можно не сомневаться, что также поставляются ФАБы 500, 1500, 3000.
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2 час.
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