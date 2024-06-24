Скрытый смысл последних визитов Путина. Всё совсем не так просто, как кажется

Natalija Osminina

Автор так преподносит свой анализ, как будто это не было очевидно всем и без него. Джанет Йеллен подсчитав капиталы, сказала, что США смогут потянуть не более двух войн. Значит, на Саммите НАТО с 9 по 11 июля им придется решать: какие две выбрать из того множества, что открываются перед ними. 28 июня Иран выберет "ястреба" взамен мирного Раиси, который все время договаривался с США, чтобы на БВ не развязалась большая война. Новый "ястреб" сразу же побежит к Путину за вверительными грамотами. Усмирить Нетаньяху Байдену никак не получается- только с ХАМАС его примирил, как Нетаньяху собрался бомбить Ливан. Поэтому скорая война на БВ -это уже 2-ая война (считая первой-Украину), при этом еще и незапланированная. Плановой войной у США значилась война с Китаем за отжим китайских рынков. Украину и Китай американцы бы потянули. Но тут еще предательство Вьетнама, которому в этой китайской войне отводилась важнейшая роль. А тут еще риски со стороны хуситов и КНДР- членов антинатовской коалиции! А тут еще саудиты отказались крышевать своей нефтью заведомо мыльный пузырь доллара, понимая, что США-банкрот. Понятно, что у США на Украине золотой Клондайк последних ресурсов. Но это ресурсы трансатлантических КОРПОРАЦИЙ! А Китай- это враг Американского ГОСУДАРСТВА! И его рынки -это база существования США. При этом ИЗРАИЛЬ бросить на уничтожение США тоже не могут. Так что решение будут принимать на своем Саммите. И можно быть на 100% уверенными, что уйдут они С УКРАИНЫ!