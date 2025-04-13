Рама, мощный дизель, автомат — в России начали продавать хороший внедорожник с гарантией

Рынок российских автодилеров переживает приток больших корейских внедорожников . Наличие этих внушительных машин заметно возросло, и сегодня потенциальные покупатели сталкиваются с интересным выбором: приобрести автомобиль без гарантии по привлекательной цене или же доплатить существенную сумму за двухлетнее гарантийное обслуживание.