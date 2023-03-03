Рустам Солнцев призывает Петра Чернышева не стесняться и попросить финансовой помощи у общественности на лечение Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев. Фото iznat.comАктриса полгода провела в онкоцентре на лечении. Недавно главную героиню сериала «Моя прекрасная няня» наконец-то выписали, она отправилась домой в сопровождении своего мужа Петра Чернышева.