Не дает интервью и комментариев, снял программу с эфира: что происходит с Владимиром Познером

Владимир Познер. Фото TASS Варвара ПоплавокМногие поклонники обратили внимание, что Владимир Познер давно не появлялся на Первом канале, а его авторская программа под названием «Познер» и вовсе исчезла из сетки вещания после политических событий 24 февраля.