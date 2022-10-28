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Не дает интервью и комментариев, снял программу с эфира: что происходит с Владимиром Познером

Не дает интервью и комментариев, снял программу с эфира: что происходит с Владимиром Познером

Владимир Познер. Фото TASS Варвара ПоплавокМногие поклонники обратили внимание, что Владимир Познер давно не появлялся на Первом канале, а его авторская программа под названием «Познер» и вовсе исчезла из сетки вещания после политических событий 24 февраля.

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