Медвежий угол
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Медвежий угол

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Джентльмены рвутся повоевать с Россией "сегодня вечером"

Джентльмены рвутся повоевать с Россией "сегодня вечером"

В армии Великобритании заявили, что "готовы сражаться с Россией сегодня вечером", если это будет нужно.

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Комментарии
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Аркадий Цыганов
Англов надо бить самих, а не их прокси. Тогда они сразу врубаются. А врагов у них много.
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4 час.
alik3456 Джексон
Пусть клюшки для гольфа не забудут. Нам они пригодятся...
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4 час.
александр селезнев
Ой, не ну просто потеха！ Армия алкоголиков скоморохов-джентльменов и вот таких красавцев в женских колготках на каблуках. Нет, ну правда потешно！
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54 мин.

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