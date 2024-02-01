В-52: снова сказка про старого гиперзвукового коня

Действительно, говорят, что старый конь борозды не портит. Это первое, что приходит в голову от новости, что ВВС США ищут желающих разработать и произвести новые подкрыльевые пилоны для своих бомбардировщиков B-52H, чтобы гарантировать, что они смогут нести приличное количество гиперзвуковых крылатых ракет в будущем.