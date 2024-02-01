БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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В-52: снова сказка про старого гиперзвукового коня

В-52: снова сказка про старого гиперзвукового коня

Действительно, говорят, что старый конь борозды не портит. Это первое, что приходит в голову от новости, что ВВС США ищут желающих разработать и произвести новые подкрыльевые пилоны для своих бомбардировщиков B-52H, чтобы гарантировать, что они смогут нести приличное количество гиперзвуковых крылатых ракет в будущем.

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