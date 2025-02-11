"Большой пользы пока нет. Как и вреда". Автоэксперт оценил новый сервис "Госуслуг"

Владельцы автомобилей пока неохотно используют функцию "дорожных анонимок", говорит Антон Шапарин Работа сервиса анонимных сообщений автовладельцу на "Госуслугах" пока не очень востребована, но его появление вполне можно считать позитивным моментом, сообщил amic.
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