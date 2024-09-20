Возможность прямых переговоров по ядерной сделке США и Ирана при Трампе оценили

И США, и Иран заинтересованы в проведении взаимовыгодных переговоров по ядерной сделке, ведь на кону для стран Запада и его союзников с одной стороны стоит региональная безопасность, а с другой — экономическое развитие Ирана, затрудненное санкционным режимом, так что возможность для диалога однозначно будет.