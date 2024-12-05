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Суджа в оккупации: Люди бежали в одних тапках, а теперь пытаются достучаться до властей

Суджа в оккупации: Люди бежали в одних тапках, а теперь пытаются достучаться до властей

Суджа в оккупации. Люди бежали в одних тапках, а теперь пытаются достучаться до властей. Курский активист Валерий Моисеев считает, что тех денег, которые им дали в качестве помощи, недостаточно, чтобы жить в нормальных условиях.

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