Суджа в оккупации. Люди бежали в одних тапках, а теперь пытаются достучаться до властей. Курский активист Валерий Моисеев считает, что тех денег, которые им дали в качестве помощи, недостаточно, чтобы жить в нормальных условиях.
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