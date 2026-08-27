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Журнал «Профиль»

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США близки к заключению "масштабной" сделки по нефтяным ресурсам Венесуэлы – Axios

Администрация Дональда Трампа ведет переговоры с временным правительством Венесуэлы о приобретении значительной доли нефтяных запасов этой страны, сообщает со ссылкой на двух неназванных американских чиновников Axios 27 августа 2026 года, в четверг.

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