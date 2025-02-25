Политика как он...
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Политика как она есть

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Победивший на выборах в Германии Мерц описал ситуацию в Европе словами «без пяти минут полночь»

Победивший на выборах в Германии Мерц описал ситуацию в Европе словами «без пяти минут полночь»

Лидер немецкой партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Фридрих Мерц, победивший на парламентских выборах в Германии, выразил мнение, что европейским странам следует усилить свои оборонные способности.

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YYYYYYY XXXXXXX
Мерз, пора веревку на шею набрасывать...
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