Победивший на выборах в Германии Мерц описал ситуацию в Европе словами «без пяти минут полночь»

Лидер немецкой партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Фридрих Мерц, победивший на парламентских выборах в Германии, выразил мнение, что европейским странам следует усилить свои оборонные способности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии