⚡️Кадры допроса агентов Киева, которые собирали данные о военных объектах в Крыму и организовывали схроны с бомбами для терактов Видео: ЦОС ФСБ России / «Звезда» 📹 Не грузит видео? Смотрите «Крым 24» в MAX тест тест.