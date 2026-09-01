РАЙОННЫЙ МАСШТАБ
Блог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РАЙОННЫЙ МАСШТАБ

17 подписчиков

В метро Москвы за семь месяцев вывели на линии 10 тематических составов

С января по июль 2026 года на линии московского метро вышли 10 тематических поездов. Они были посвящены Дню защиты детей, Вологодской области, 81-й годовщине Великой Победы, китайскому Новому году, 250-летию Большого театра России и 111-летию Киностудии Горького.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым