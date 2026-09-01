В метро Москвы за семь месяцев вывели на линии 10 тематических составов

С января по июль 2026 года на линии московского метро вышли 10 тематических поездов. Они были посвящены Дню защиты детей, Вологодской области, 81-й годовщине Великой Победы, китайскому Новому году, 250-летию Большого театра России и 111-летию Киностудии Горького.
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