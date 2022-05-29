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Минстрой России передал детдому ЛНР игровые комплексы и детские товары

Минстрой России передал детдому ЛНР игровые комплексы и детские товары

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Краснодонский детский дом-интернат в ЛНР в рамках благотворительной акции "Под крышей заботы" получил от Минстроя России различные детские товары и игровые комплексы.

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