Минстрой России передал детдому ЛНР игровые комплексы и детские товары

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Краснодонский детский дом-интернат в ЛНР в рамках благотворительной акции "Под крышей заботы" получил от Минстроя России различные детские товары и игровые комплексы.
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Краснодонский детский дом-интернат в ЛНР в рамках благотворительной акции "Под крышей заботы" получил от Минстроя России различные детские товары и игровые комплексы.
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