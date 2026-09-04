Индекс Мосбиржи вырос на 2% на фоне планов Уиткоффа и Кушнера приехать в Киев

Индекс Мосбиржи прибавил 2% на фоне заявлений о готовящемся визите спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев и Москву.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Депутат Милонов: ...
- Суд признал закон...
- Трамп заявил, что...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым